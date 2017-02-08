7 февраля Высшая квалификационная комиссия судей Украины продолжила решать вопросы допуска кандидатов к прохождению квалификационного тестирования в рамках конкурса на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.
На заседаниях коллегий Комиссии по результатам специальной проверки 171 кандидата к квалификационному оцениванию допущено 114 кандидатов, отказано - 4, отложено рассмотрение вопроса о 52 кандидатах и по 1 кандидату вопрос оставлен без рассмотрения.
С допущенными кандидатами к участию в квалификационном оценивании Комиссией можно ознакомиться по ссылке.
ВККС отказала в допуске к прохождению квалификационного оценивания:
• Савчуку Сергею Викторовичу;
• Костюку Сергею Викторовичу;
• Назарову Ивану Владимировичу;
• Руснаку Анатолию Ивановичу.
Комиссия оставила без рассмотрения вопрос о допуске к квалификационному оцениванию Позняка Александра Николаевича.
Отложено рассмотрение вопроса о допуске к прохождению квалификационного оценки по следующим кандидатам.
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