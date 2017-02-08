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Сегодня 08 февраля 2017 года, 14:59

Конкурс в ВС: еще 114 кандидатов допущены к квалификационному оцениванию

7 февраля Высшая квалификационная комиссия судей Украины продолжила решать вопросы допуска кандидатов к прохождению квалификационного тестирования в рамках конкурса на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

На заседаниях коллегий Комиссии по результатам специальной проверки 171 кандидата к квалификационному оцениванию допущено 114 кандидатов, отказано - 4, отложено рассмотрение вопроса о 52 кандидатах и по 1 кандидату вопрос оставлен без рассмотрения.

С допущенными кандидатами к участию в квалификационном оценивании Комиссией можно ознакомиться по ссылке.

ВККС отказала в допуске к прохождению квалификационного оценивания:

• Савчуку Сергею Викторовичу;

• Костюку Сергею Викторовичу;

• Назарову Ивану Владимировичу;

• Руснаку Анатолию Ивановичу.

Комиссия оставила без рассмотрения вопрос о допуске к квалификационному оцениванию Позняка Александра Николаевича.

Отложено рассмотрение вопроса о допуске к прохождению квалификационного оценки по следующим кандидатам.