Сегодня 08 февраля 2017 года, 13:28

Сергей Князев назначен главой Нацполиции

Сергей Князев назначен главой Национальной полиции Украины. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабинета министров. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что кандидатуру С.Князева ему рекомендовала номинационная комиссия.

«Я предлагаю и вношу на ваше рассмотрение на должность главы Национальной полиции Украины генерала полиции третьего ранга Князева Сергея Николаевича», - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе заседания.

Отметим, С.Князев до сегодняшнего дня возглавлял департамент уголовного розыска Нацполиции. По словам Сергея Князева, выступившего на заседании правительства непосредственно перед назначением, «непримиримая борьба с преступностью и продолжение реформ» станут основным его девизом и задачей на посту руководителя Нацполиции, а также задачей всего коллектива ведомства.

Решение о назначении С.Князева главой Нацполиции было принято единогласно. Сергей Князев, кандидат юридических наук, работал в уголовном розыске с 1995 года. Последние три года Князев возглавлял областные управления полиции в Закарпатской, Ровненской областях, также он работал в Киевской и Донецкой областях. За мужество и героизм, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины в декабре 2014 года С.Князев был награжден Орденом Данилы Галицкого.