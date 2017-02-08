В Одессе заминировали здание, в котором находятся Хозсуд Одесской области и Одесский апелляционный хозсуд

По данным полиции административное здание, в котором расположены Одесский апелляционный хозяйственный суд и Хозяйственный суд Одесской области заминировано. Работа судов приостановлено. Об этом сообщается на странице в соцсети Одесского апелляционного хозсуда.
Для предотвращения негативных последствий, сотрудниками полиции и руководством суда немедленно обеспечено принятие мер по эвакуации присутствующих в помещении суда, работников суда и посетителей суда.
«Эксперты-взрывотехники и следственно-оперативная группа полиции прибыли на место происшествия. Проводятся следственные действия», - отмечается в сообщении.
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