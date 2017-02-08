Неизвестные ограбили офис адвоката, в котором проводился обыск

Вчера после обыска, который провели сотрудники СБУ и прокуратуры у адвоката Леонида Сивакова неизвестные ограбили помещение. Об этом сообщила правозащитница Татьяна Близнюк.
По ее словам, после ухода представителей правоохранительных органов, неизвестные ограбили помещение по адресу Малевича 86 б, занимаемое адвокатом.
Г-жа Близнюк обратилась к общественности с призывом засвидетельствовать факт преступления.
Как ранее сообщала «ЮП», вчера представители правоохранительных органов првели обыск у двух столичных адвокатов.
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