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Суд наложил арест на торговые марки фармкомпаний

08 февраля 2017 года Источник:Finbalance

26 января Печерский райсуд г.Киева - в рамках уголовного производства №12015100010000279 Генпрокуратуры по подозрению экс-главы правления банка «Финансы и кредит» В. Хлывнюка в присвоении и растрате средств этого финучреждения - наложил арест на торговые марки, владельцами которых является ООО «Артериум ЛТД», ОАО «Галичфарм», ОАО «Киевмедпрепарат» (связывают с народным депутатом К. Жеваго - владельцем «Финансы и кредит»).

«Запретить владельцам вышеуказанных торговых марок, или лицам, которые их используют, передачу права собственности на них любым другим юридическим или физическим лицам и осуществлять их отчуждение в составе имущественных комплексов или отдельно», - говорится в документе.

В этом постановлении суда констатируется, что должностные лица банка «Финансы и кредит» в период с 19.02.15 по 17.09.15, «зная, что действуют в нарушение требований постановления правления НБУ и зная, что банк находится почти в неплатежеспособному состоянии, с целью растраты средств банка осуществили ряд активных операций со связанными с банком предприятий системного бизнеса (инсайдеров), на сумму более 5 млрд грн».

«Общая задолженность указанных 25-ти предприятий системного бизнеса банка по состоянию на настоящее время составляет почти 15 млрд грн.

Должностные лица предприятий системного бизнеса (инсайдеров) банка «Финансы и кредит», зная, что полученные кредитные средства не обеспечены должным залогом и не будут возвращены банку, вступили в преступный сговор с должностными лицами банка, с целью растраты средств банка «Финансы и кредит ».Один из предприятий системного бизнеса (инсайдеров) банка является ОАО «Киевмедпрепарат» и ОАО «Галичфарм».

Основным видом деятельности ОАО «Киевмедпрепарат» и ОАО «Галичфарм» является производство фармацевтических препаратов, а корпорации «Артериум» - оптовая торговля фармацевтическими товарами», - отмечается в судебном постановлении.

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