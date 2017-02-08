Депутаты ратифицировали соглашение с Европейской организацией по вопросам юстиции

Верховный Совет Украины ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Европейской организацией по вопросам юстиции (Евроюст). Соответствующий законопроект №0122 со второго раза поддержали 230 народных депутатов (сначала 205 народных избранников). Соответствующее соглашение было подписано 27 июня 2016 года в городе Брюссель (Бельгия).
Целью соглашения является создание правовых оснований для сотрудничества между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции в борьбе с тяжкими преступлениями, в частности организованной преступностью и терроризмом. Отмечается, что компетентным органом на Украине для выполнения настоящего соглашения является Генеральная прокуратура Украины.
Статьи 7, 8 соглашения предусматривают проведение регулярных консультаций с Евроюстом с целью выполнения соглашения, а также предусматривают возможность представителей компетентного органа Украины участвовать в оперативных и стратегических встречах по приглашению президента коллегии Евроюста и с согласия соответствующих Национальных членов.
Поскольку обмен информацией в рамках сотрудничества между Украиной и Евроюстом приведет также к предоставлению информации о лицах, статьи 9-18 регламентируют вопросы, связанные с обменом информацией, в том числе с порядком передачи информации и обработки персональных данных, защитой, исправлением и уничтожением персональных данных, возмещением вреда, связанного с передачей данных, а также закрепляют права субъектов данных на доступ к данным, которые их касаются.
Заключение указанного соглашения не требует внесения изменений в действующее законодательство Украины.
Сохранить:
Контакты:
Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Новая генерация года»
VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа
«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: