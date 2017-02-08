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Депутаты ратифицировали соглашение с Европейской организацией по вопросам юстиции

08 февраля 2017 года Источник:РБК-Украина

Верховный Совет Украины ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Европейской организацией по вопросам юстиции (Евроюст). Соответствующий законопроект №0122 со второго раза поддержали 230 народных депутатов (сначала 205 народных избранников). Соответствующее соглашение было подписано 27 июня 2016 года в городе Брюссель (Бельгия).

Целью соглашения является создание правовых оснований для сотрудничества между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции в борьбе с тяжкими преступлениями, в частности организованной преступностью и терроризмом. Отмечается, что компетентным органом на Украине для выполнения настоящего соглашения является Генеральная прокуратура Украины.

Статьи 7, 8 соглашения предусматривают проведение регулярных консультаций с Евроюстом с целью выполнения соглашения, а также предусматривают возможность представителей компетентного органа Украины участвовать в оперативных и стратегических встречах по приглашению президента коллегии Евроюста и с согласия соответствующих Национальных членов.

Поскольку обмен информацией в рамках сотрудничества между Украиной и Евроюстом приведет также к предоставлению информации о лицах, статьи 9-18 регламентируют вопросы, связанные с обменом информацией, в том числе с порядком передачи информации и обработки персональных данных, защитой, исправлением и уничтожением персональных данных, возмещением вреда, связанного с передачей данных, а также закрепляют права субъектов данных на доступ к данным, которые их касаются.

Заключение указанного соглашения не требует внесения изменений в действующее законодательство Украины.

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