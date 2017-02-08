Сегодня 08 февраля 2017 года, 13:28

Парламент принял Закон об антидопинговом контроле в спорте

Верховный Совет принял Закон об антидопинговом контроле в спорте. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

«За – 233. Верховный Совет Украины во втором чтении и в целом принял Закон об антидопинговом контроле в спорте.

Благодаря принятию этого закона, Украина полностью выполнила взятые на себя обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Здесь мы на несколько порядков опережаем Россию и имеем полное право позиционировать себя, как европейское государство, которое ведет борьбу с допингом вместе со всем миром – по тем же принципам и стандартам», – написал И.Жданов.

Напомним, отсутствие закона могло привести к отстранению украинский спортсменов от соревнований, поскольку те не имели возможности сдавать допинг пробы в лицензированных лабораториях.