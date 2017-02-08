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Сегодня 08 февраля 2017 года, 14:59

Столичный суд начал рассмотрение дела о строительстве ТРЦ над станцией метро

Окружной административный суд г.Киева начал рассмотрение иска жителей Оболонского района к Департаменту градостроительства и архитектуры КГГА относительно скандального строительства торгово-развлекательного комплекса над станцией метро «Героев Днепра».

В зале суда присутствовали истцы, их представитель и представитель третьего лица – ООО «Еликон ЛТД», которое ведет строительство.

Отмечается, что представитель от Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, что выступает ответчиком, на судебное заседание не явился.