Сегодня 08 февраля 2017 года, 11:57

ВСП приостановил рассмотрение вопроса об увольнении 7 судей

Высший совет правосудия вчера, 7 февраля, рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявления об отставке. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Выступая с докладом по указанному вопросу, заместитель Председателя Высшего совета правосудия Вадим Беляневич сообщил: «Судьи, заявления которых мы сегодня рассматриваем, в разные периоды обращались в Высший совет юстиции с заявлениями об увольнении в отставку. Но сейчас в соответствии с действующей нормой Закона Украины «О Высшем совете правосудия» и Регламентом Верховного Совета Украины есть основания для остановки этих производств».

В частности, в отношении судей апелляционного суда Тернопольской области Ольги Демченко, Каневского горрайонного суда Черкасской области Михаила Дубенца, Черкасского окружного административного суда Владимира Мишенко, Боровского районного суда Харьковской области Владимира Федченко в Высшем совете правосудия находятся нерассмотренные материалы, переданные Временной специальной комиссией по проверке судей судов общей юрисдикции. В связи с этим Вадим Беляневич предложил приостановить рассмотрение заявлений судей об увольнении в отставку до окончания рассмотрения материалов ВСК.

Высший совет правосудия принял решение приостановить рассмотрение вопросов об увольнении в связи с подачей заявлений об отставке судей:

• Апелляционного суда Тернопольской области Демченко Ольги Владимировны;

• Каневского горрайонного суда Черкасской области Дубенца Михаила Ивановича;

• Королевского районного суда города Житомира Колупаева Валерия Викторовича;

• Дзержинского городского суда Донецкой области Копыловой Светланы Евгеньевны;

• Апелляционного суда Луганской области Кравченко Татьяны Дмитриевны;

• Черкасского окружного административного суда Мишенко Владимира Владимировича;

• Боровского районного суда Харьковской области Федченко Владимира Николаевича.

ВСП также принял решение отложить рассмотрение материалов в отношении судьи Высшего хозяйственного суда Украины Швеца Виктора Александровича в связи с необходимостью дополнительного их изучения.