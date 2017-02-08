От закрытия ФЛП бюджет ничего не потерял, - Министр соцполитики

Министр социальной политики Украины Андрей Рева утверждает, что массовое прекращение деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП), не имело негативного влияния на бюджет.
«На самом деле закрываются те физические лица-предприниматели, которые не вели хозяйственной деятельности и не платили налогов. Им с 1 января предложили ежемесячно платить не налог, а единый социальный взнос, чтобы у них шел пенсионный стаж. 129 тысяч отказались это сделать и закрыли предпринимательскую деятельность. При этом бюджет не потерял ничего. И ничего не потеряли эти люди, поскольку они сами не зарабатывали, поэтому соответственно ничего не платили», - отметил А.Рева.
По его словам, из числа тех ФЛП, которые вели активную предпринимательскую деятельность, закрылись примерно 16,4 тысячи, за это же время открылись 28 тысяч лиц-предпринимателей.
«Что это дало? Только от единого налога в бюджет поступил почти миллиард гривен дополнительно, по сравнению с предыдущим периодом. По сравнению с январем 2016 года, на 38% увеличились доходы государственного бюджета, а на 20% выросли доходы пенсионного фонда Украины», - говорит Рева.
Массовое закрытие ФЛП связано с изменениями в закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». С 1 января 2017 года все физические лица-предприниматели обязаны регулярно платить единый социальный взнос в размере 704 гривны в месяц.
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