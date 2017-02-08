Сегодня 08 февраля 2017 года, 11:57

МЭРТ назвало цену импортного газа для Украины

Средняя цена импортного природного газа в январе 2017 года составила 6032 грн за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 января 2017 года, которая составляет 6032,8 грн», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в долларах США эта стоимость равна 229,5 долл. за 1 тыс. куб. м.