Сегодня 08 февраля 2017 года, 10:26

Правительство обнародовало новый устав «Укрзализныци»

Кабинет министров обнародовал новый устав «Укрзализныця», которая предусматривает прямое подчинение компании правительству и формирование нового состава наблюдательного совета компании на конкурсной основе. Об этом говорится в соответствующем распоряжении опубликованном правительственном портале.

«До сих пор часть функций, связанных с управлением этой компанией, была делегирована КМУ Министерству инфраструктуры. Своим решением правительство отозвало эти делегированные функции - отныне все решения по управлению компании и ее отчетности будут приниматься не Мининфраструктуры единолично, а КМУ, который является коллегиальным органом, в состав которого входит и министр инфраструктуры», - говорится в распоряжении.

Как указано в документе, Минэкономразвития предоставлены только полномочия по подготовке проектов таких решений.

Также будет изменен состав наблюдательного совета ПАО «Укрзализныця», в который на конкурсной основе будут отобраны и включены независимые директора, как того требуют изменения в законодательство.

«Этим решением устав «Укрзализныця» приведен в соответствие с законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно управления объектами государственной и коммунальной собственности», - говорится в сообщении.

Кроме того, статьями 2 и 9 указанного выше закона и пунктами 25 и 26 устава «Укрзализныця» установлено, что учредителем и единственным акционером общества является государство в лице правительства.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании в среду утвердил новый устав «Укрзализныци», согласно которому Министерство инфраструктуры утратило право быть органом управления компании.