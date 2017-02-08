Сегодня 08 февраля 2017 года, 11:57

Максимальные скидки на участие в Legal Pharma & Medicine Forum действуют до 12 февраля

До 12 февраля 2017 года действуют максимальные скидки на участие в Legal Pharma & Medicine Forum, который состоится 15 марта с.г. в г.Киеве. Форум призван объединить профессионалов фармацевтического, медицинского и юридического бизнеса для поиска оптимальных путей реформирования сферы здравоохранения.

Дата проведения: 15 марта 2017 года

Время проведения: 9:00 – 18:00

Место проведения: отель «Премьер Палас» (г.Киев, бульв. Т.Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)

Генеральный партнер Форума: ЮФ ILF

Программа и регистрация доступны по ссылке.

Для представителей фармацевтических компаний и медицинских учреждений действуют специальные условия участия!

Форум аккредитован Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Участники Форума смогут получить сертификаты по повышению квалификации адвокатов.

В рамках мероприятия участники постараются ответить на таки вопросы:

• Векторы реформы системы здравоохранения Украины

• Закупки в сфере здравоохранения

• Рынок товаров медицинского назначения

• Страховая медицина

• Защита интеллектуальной собственности в области фармации

• Судебная практика по вопросам здравоохранения

Контакты:

Наталия Булко ─ продажа билетов

(044) 495-27-27, e-mail: n.bulko@pravo.ua

Виктория Черкасова ─ ивент-менеджер

(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua

Ирина Гончар ─ координатор Форума

(067) 924-69-60, e-mail: i.gonchar@pravo.ua