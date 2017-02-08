Сегодня 08 февраля 2017 года, 10:26

Министр внутренних дел определился с кандидатом на должность руководителя Нацполиции

Министр внутренних дел Арсен Аваков внес на рассмотрение премьера Владимира Гройсмана кандидатуру Сергея Князева - для назначения его руководителем Национальной полиции. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

По словам А.Авакова, В.Гройсман примет решение о внесении представленной кандидатуры на заседание правительства, которое состоится 8 февраля.

«Я предложил эту кандидатуру по результатам проведенного по моей инициативе Консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 года по 6 февраля 2017 года», - отметил он.

Ранее на рассмотрение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова члены Консультативной комиссии подали кандидатуры Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева. До сих пор генерал полиции Сергей Князев возглавлял Департамент уголовного розыска НПУ.