Президент Петр Порошенко подписал закон о зачислении рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата в местные бюджеты. Об этом сообщается на сайте Администрации Президнта.
Как известно, закон направлен на развитие административно-территориальных единиц, на территории которых ведется добыча углеводородов, и налаживание плодотворного сотрудничества между предприятиями нефтегазодобывающего комплекса и органами государственной исполнительной власти и местного самоуправления.
Установленное распределение средств из рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, газа и газового конденсата будет способствовать заинтересованности местного населения в развитии газодобывающей отрасли в местности, где они проживают, а также справедливому распределению средств между бюджетами разных уровней, общинами сел, поселков, городов, где осуществляется производственная деятельность предприятий нефтегазовой отрасли.
Согласно внесенным изменениям в бюджетный кодекс, к доходам общего фонда Госбюджета зачисляются 95% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата.
Кроме этого, 2% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата зачисляется в районные бюджеты по местонахождению (месту добычи) соответствующих природных ресурсов.
Законом устанавливается, что 3% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата зачисляется в бюджеты городов Автономной Республики Крым и областного значения, бюджетов объединенных территориальных общин по местонахождению (месту добычи) соответствующих природных ресурсов.
Согласно закону 2% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата зачисляется в бюджет Автономной Республики Крым, областных бюджетов по местонахождению (месту добычи) соответствующих природных ресурсов.
Закон также устанавливает, что 1% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата зачисляется в бюджеты местного самоуправления по местонахождению (месту добычи) соответствующих природных ресурсов.
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
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