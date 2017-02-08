Сегодня 08 февраля 2017 года, 10:26

Президент одобрил передачу 5% ренты за пользование недрами

Президент Петр Порошенко подписал закон о зачислении рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата в местные бюджеты. Об этом сообщается на сайте Администрации Президнта.

Как известно, закон направлен на развитие административно-территориальных единиц, на территории которых ведется добыча углеводородов, и налаживание плодотворного сотрудничества между предприятиями нефтегазодобывающего комплекса и органами государственной исполнительной власти и местного самоуправления.

Установленное распределение средств из рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, газа и газового конденсата будет способствовать заинтересованности местного населения в развитии газодобывающей отрасли в местности, где они проживают, а также справедливому распределению средств между бюджетами разных уровней, общинами сел, поселков, городов, где осуществляется производственная деятельность предприятий нефтегазовой отрасли.

Согласно внесенным изменениям в бюджетный кодекс, к доходам общего фонда Госбюджета зачисляются 95% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата.

Кроме этого, 2% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата зачисляется в районные бюджеты по местонахождению (месту добычи) соответствующих природных ресурсов.

Законом устанавливается, что 3% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата зачисляется в бюджеты городов Автономной Республики Крым и областного значения, бюджетов объединенных территориальных общин по местонахождению (месту добычи) соответствующих природных ресурсов.

Согласно закону 2% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата зачисляется в бюджет Автономной Республики Крым, областных бюджетов по местонахождению (месту добычи) соответствующих природных ресурсов.

Закон также устанавливает, что 1% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата зачисляется в бюджеты местного самоуправления по местонахождению (месту добычи) соответствующих природных ресурсов.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.