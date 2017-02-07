Законопроект об электронных доверительных услугах отправили на повторное второе чтение

Сегодня народные депутаты не поддержали во втором чтении проект Закона «Об электронных доверительных услугах». За принятие указанного законопроекта во втором чтении проголосовали лишь 187 народных избранников.
Документ призван к «построению единого пространства доверия на основе системы электронных доверительных услуг, признание в Украине электронных доверительных услуг, которые предоставляются иностранными поставщиками электронных доверительных услуг, что обеспечит активное развитие трансграничного сотрудничества и интеграции Украины в мировое электронное информационное пространство».
Законопроект должен обеспечить:
• свободное обращение электронных доверительных услуг в Украине, а также возможности свободного доступа к электронным доверительным услугам поставщиками электронных доверительных услуг, осуществляющих деятельность в других государствах;
• повысить уровень доверия граждан к электронным услугам, в том числе трансграничным;
• равные возможности для доступа к электронным доверительным услугам, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
• свободу договора в сфере электронных доверительных услуг;
• защиту прав и законных интересов пользователей электронных доверительных услуг;
• соответствие требованиям к предоставлению электронных доверительных услуг европейским и международным стандартам;
• защита персональных данных, обрабатываемых во время предоставления электронных доверительных услуг;
• открытость для инноваций в сфере электронных доверительных услуг.
Согласно законопроекту, электронная доверительная услуга — услуга, предоставляемая для обеспечения электронного взаимодействия двух или более субъектов, которые доверяют поставщику электронных доверительных услуг по выполнению общих для всех сторон взаимодействия условий и обязательств во время предоставления такой услуги.
Напомним, ранее в сентябре 2016 года депутаты поддержали в первом чтении указанный законопроект 260 голосами «за».
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