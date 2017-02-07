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Законопроект об электронных доверительных услугах отправили на повторное второе чтение

07 февраля 2017 года Источник:depo.ua

Сегодня народные депутаты не поддержали во втором чтении проект Закона «Об электронных доверительных услугах». За принятие указанного законопроекта во втором чтении проголосовали лишь 187 народных избранников.

Документ призван к «построению единого пространства доверия на основе системы электронных доверительных услуг, признание в Украине электронных доверительных услуг, которые предоставляются иностранными поставщиками электронных доверительных услуг, что обеспечит активное развитие трансграничного сотрудничества и интеграции Украины в мировое электронное информационное пространство».

Законопроект должен обеспечить:

• свободное обращение электронных доверительных услуг в Украине, а также возможности свободного доступа к электронным доверительным услугам поставщиками электронных доверительных услуг, осуществляющих деятельность в других государствах;

• повысить уровень доверия граждан к электронным услугам, в том числе трансграничным;

• равные возможности для доступа к электронным доверительным услугам, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;

• свободу договора в сфере электронных доверительных услуг;

• защиту прав и законных интересов пользователей электронных доверительных услуг;

• соответствие требованиям к предоставлению электронных доверительных услуг европейским и международным стандартам;

• защита персональных данных, обрабатываемых во время предоставления электронных доверительных услуг;

• открытость для инноваций в сфере электронных доверительных услуг.

Согласно законопроекту, электронная доверительная услуга — услуга, предоставляемая для обеспечения электронного взаимодействия двух или более субъектов, которые доверяют поставщику электронных доверительных услуг по выполнению общих для всех сторон взаимодействия условий и обязательств во время предоставления такой услуги.

Напомним, ранее в сентябре 2016 года депутаты поддержали в первом чтении указанный законопроект 260 голосами «за».

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