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Верховный Суд отказал в пересмотре постановления ВАСУ в деле по иску адвокатов к ВСЮ

07 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Верховный Суд Украины отказал в удовлетворении заявления о пересмотре постановления суда кассационной инстанции по делу по иску Екатерины Коваль, Инны Рафальской, Ростислава Кравца к Высшему совету юстиции, третьи лица, которые не заявляют самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика: член ВСЮ Павел Гречковский, Национальная ассоциация адвокатов Украины в лице Совета адвокатов Украины, - о признании неправомерной бездеятельности и обязательства совершить определенные действия.

Напомним, истцы просили признать неправомерной бездеятельность ВСЮ по непроведению проверки в отношении неустранения Павлом Гречковским несовместимости в течение 30 дней со дня избрания членом ВСЮ. Аргументированы исковые требования были тем, что г-н Гречковский, будучи избранным членом ВСЮ и приняв присягу члена ВСЮ, в течение 30 дней и по настоящее время не принял предусмотренных законом мер по устранению несовместимости работы в ВСЮ с деятельностью на должности секретаря САУ.

По итогам рассмотрения дела Высший административный суд Украины установил отсутствие доказательств, подтверждающих невыполнение членом ВСЮ требований, предусмотренных Законами Украины «О высшем совете юстиции», «О противодействии коррупции» и «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» относительно несовместимости занимаемых им должностей или нарушения последним ограничений по совмещению должностей.

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