Сегодня 07 февраля 2017 года, 19:17

Депутаты отказались легализовать добычу янтаря

Украинский парламент отклонил проект закона №1351-1 о добыче и реализации янтаря, который во вторник должны были принять во втором чтении. Законопроект должен урегулировать добычу янтаря и легализовать нелегальных старателей.

Целью законопроекта являлось совершенствование правового регулирования отношений по добыче и реализации янтаря, в результате принятия которых планировалось направления несанкционированной добычи янтаря местными жителями в законное русло, что должно привести к наполнению местных бюджетов и занятости населения.

Отметим, ранее спикер парламента Андрей Парубий после голосования обратился к правительству с просьбой доработать проект по янтарю и представить парламенту согласованный документ.

Профильный комитет парламента предлагал принять закон в целом. Но специальная комиссия, которую создали для урегулирования ситуации с янтарем, рекомендовала отправить его на повторное второе чтение. Однако ни одно из решений не набрало 226 голосов, и документ отклонили.