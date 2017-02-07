Депутаты отказались легализовать добычу янтаря

Украинский парламент отклонил проект закона №1351-1 о добыче и реализации янтаря, который во вторник должны были принять во втором чтении. Законопроект должен урегулировать добычу янтаря и легализовать нелегальных старателей.
Целью законопроекта являлось совершенствование правового регулирования отношений по добыче и реализации янтаря, в результате принятия которых планировалось направления несанкционированной добычи янтаря местными жителями в законное русло, что должно привести к наполнению местных бюджетов и занятости населения.
Отметим, ранее спикер парламента Андрей Парубий после голосования обратился к правительству с просьбой доработать проект по янтарю и представить парламенту согласованный документ.
Профильный комитет парламента предлагал принять закон в целом. Но специальная комиссия, которую создали для урегулирования ситуации с янтарем, рекомендовала отправить его на повторное второе чтение. Однако ни одно из решений не набрало 226 голосов, и документ отклонили.
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