Правительства Украины и США подписали соглашения об усовершенствовании налоговых правил закона США о применении налогов к иностранным счетам. Подписание соглашения состоялось во вторник, 7 февраля.
«Около 60 стран, включая страны ЕС, присоединились к этому соглашению, а сейчас присоединилась и Украина к борьбе с уклонением от уплаты налогов и к отмене двойного налогообложения», - сказал министр финансов Украины Александр Данилюк после подписания меморандума.
Министр также отметил, что подписание является важным элементом в плане широкого сотрудничества со США. Отметим, что со стороны правительства США соглашение подписала уполномоченный посол Соединенных Штатов на Украине Мила Йованович.
Сохранить:
Контакты:
Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Новая генерация года»
VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа
«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: