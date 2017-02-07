Сегодня 07 февраля 2017 года, 17:46

Украина и США подписали меморандум об отмене двойного налогообложения

Правительства Украины и США подписали соглашения об усовершенствовании налоговых правил закона США о применении налогов к иностранным счетам. Подписание соглашения состоялось во вторник, 7 февраля.

«Около 60 стран, включая страны ЕС, присоединились к этому соглашению, а сейчас присоединилась и Украина к борьбе с уклонением от уплаты налогов и к отмене двойного налогообложения», - сказал министр финансов Украины Александр Данилюк после подписания меморандума.

Министр также отметил, что подписание является важным элементом в плане широкого сотрудничества со США. Отметим, что со стороны правительства США соглашение подписала уполномоченный посол Соединенных Штатов на Украине Мила Йованович.