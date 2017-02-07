Сегодня 07 февраля 2017 года, 17:46

ЕС продлит санкции против В.Януковича на следующий год

Европейский союз продлит санкции против бывшего Президента Украины Виктора Януковича и его окружения на следующий год.

Сообщается, что согласие на продление санкций дали все страны Европейского союза. Продление санкций означает, что до февраля следующего года активы в европейских банках, которые принадлежат бывшему президенту Украины и 15-ти его сотрудникам, будут заморожены.

Отметим, что санкции против В.Януковича и его ближайшего окружение были введены в апреле 2014 года.