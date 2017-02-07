В Минфине предложили легализовать игральный бизнес

Министр финансов Украины Александр Данилюк предлагает вернуть игорный бизнес в легальное русло. Об этом он заявил во время выступления на пресс-конференции по результатам работы Минфина в 2016 году и планов на 2017 год.
«Сейчас все это рынок вне закона, надо принять закон, который бы вернул эту деятельность в легальное русло», - сказал А.Данилюк.
«Для того, чтобы Минфин мог выдавать лицензии на осуществление азартных игр, нужно, чтобы было соответствующее законодательство. А сейчас все средства из этой сферы находятся в тени», - подчеркнул он.
Напомним, в мае 2009 года депутаты поддержали запрет игорного бизнеса на территории Украины.
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