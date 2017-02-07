Сегодня 07 февраля 2017 года, 16:15

На Украине осталось пять проблемных банков, - НБУ

На Украине осталось лишь пять банков, которые подпадают под статус «проблемных». Об этом сегодня во время пресс-конференции заявила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

«Сейчас у нас есть пять проблемных банков», - заявила Е.Рожкова.

По ее словам, за последние 2,5 года было 13 банков, которые попадали под статус «проблемных», однако вышли из него и продолжили нормальную работу. Заместитель председателя НБУ также отметила, что сейчас в процессе докапитализации находятся 30 банков.