На Украине осталось пять проблемных банков, - НБУ

На Украине осталось лишь пять банков, которые подпадают под статус «проблемных». Об этом сегодня во время пресс-конференции заявила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
«Сейчас у нас есть пять проблемных банков», - заявила Е.Рожкова.
По ее словам, за последние 2,5 года было 13 банков, которые попадали под статус «проблемных», однако вышли из него и продолжили нормальную работу. Заместитель председателя НБУ также отметила, что сейчас в процессе докапитализации находятся 30 банков.
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