Сегодня 07 февраля 2017 года, 16:15

Из адвокатов в судьи Верховного Суда - миссия невыполнима? Разбиралась ААУ

«Из адвокатов в судьи: миссия невыполнима?», – таким вопросом сегодня задалась Ассоциация адвокатов Украины в ходе организованного ими одноименного круглого стола в «ЛигаБизнесИнформ». Вице-президент ААУ Зоя Ярош отметила, что процесс отбора адвокатов для судейской карьеры начался и он выявил как позитивные моменты, так и недостатки. Президент ААУ Олег Рачук заверил, что Ассоциация не будет стоять в стороне этих процессов: «Мы будем защищать интересы каждого адвоката».

На необходимости понятной и прозрачной процедуры отбора кандидатов в Верховный Суд акцентировал внимание адвокат, партнер ЮФ «София» Александр Поливодский.

Г-н Поливодский убежден, что показатели стандартов процедуры отбора будущие судьи ВС будут переносить на свою работу, распространять на своих коллег. Докладчик считает, что любые неоднозначные толкования законодательства касательно участия ученых в отборе кандидатов в ВС – должны толкаться в пользу граждан. Г-н Поливодский остановился на вопросе подтверждения десятилетнего стажа адвокатской деятельности. Как же его доказать? Одним делом в год? Одним делом в месяц? Делом только той специализации, в которую адвокат идет? Имеют ли право специалисты-цивилисты рассматривать уголовные дела (если судья попадет в Большую Палату)? Что касается документов: как найти ордер, если он становится частью материалов дела? Можно ли подать договор без разрешения клиента? Или как найти этого клиента, если дело имело место десять лет тому? Еще больше вопросов возникает с налоговой отчетностью...

Также Александр Поливодский сосредоточил внимание на вопросе заработных плат. В частности, на Законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (№ 1774-VIII) от 6 декабря 2016 года, устанавливающем расчетную величину в размере 1600 грн. Докладчик также остановился на «роли тещи в назначении судьи» – он считает, что в отношении кандидатов собирается слишком много информации, и неизвестно какая судьба отсканированных документов, где гарантии сохранения такой информации. Также отнюдь не содействием со стороны госоргана он считает невозможность дополнительной подачи кандидатом в судьи ВС документа, который тот забыл подать в «основное время».

Партнер ЮФ Sayenko Kharenko, член Общественного совета добропорядочности Сергей Верланов отметил: «адвокатов допускали к конкурсу впервые, они не готовились к этому всю жизнь». Он говорит, что судьи уже много раз заполняли подобные документы, на них работает государственная машина, а вот некоторые адвокаты и ученые впервые получали даже электронную цифровую подпись. Но с другой стороны о судьях есть очень много информации (и зачастую негативной окраски), а вот в отношении адвокатов и ученых информации в разы меньше. Он прогнозирует, что по некоторым адвокатам будут позитивные заключения совета.

Член Высшей квалификационной комиссии Павел Луцюк выразил свою личную позицию в отношении адвокатов и ученых: «Я был за то, чтобы были установлены квоты». Что касается пакета документов, то ВККС исходила из того, что одного документа достаточно для подтверждения стажа в один год. Информацию о клиентах в договорах можно было зарисовать, ведь важна только фамилия адвоката. С другой стороны, разве было бы правильно допустить к конкурсу лицо, получившее свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, но ни дня не занимавшееся адвокатской практикой? И речь идет не только об адвокатах. Павел Люцюк рассказал, что в числе претендентов была судья, имевшая более 10 лет опыта, но за все время не вынесшая ни одного процессуального документа.

«Какое бы мы решение не приняли, нас будут критиковать», – считает г-н Луцюк. Также он считает неправильным то, что им предлагают сформировать Верховный Суд, который будет действовать по процедуре, которой нет. Но разве у них есть другой выбор?