Правила торговли ювелирными изделиями существенно изменятся

Кабинетом министров Украины принял новую редакцию Правил торговли драгоценными металлами (кроме банковских металлов) и драгоценными камнями, драгоценными камнями органогенного образования и полудрагоценными камнями в сыром и обработанном виде и изделиями из них, принадлежащими субъектам хозяйствования на праве собственности (утвержденных постановлением КМУ № 802 от 04.06.98 года). Об этом сообщается на сайте КМУ.
Как отмечают эксперты новая редакция существенно отличается от старой. Так, прописаны отсылочные нормы о необходимости соблюдения требований Законов Украины «О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроле за операциями с ними» (№ 637/97-ВР от 18.11.97 года) и «О защите прав потребителей» (№ 1023-XII от 12.05.91 года).
В то же время обновленные Правила пополнились нормами, регулирующими порядок осуществления розничной торговли ювелирными и бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней (ранее такой порядок определялся отдельными Правилами, утвержденными постановлением КМУ № 460 от 25.03.99 года, которые сейчас признаются утратившими силу).
Отметим, что требования к осуществлению розничной торговли ювелирными изделиями значительно упростились. В частности, уже не требуется:
1) указание на товарном ярлыке ювелирного изделия:
- Цены за 1 г (для весовых изделий) или цены изделия;
- Информации о количестве драгоценных камней, их цвете, дефектности, форме огранки;
2) обязательное опломбирование товарных ярлыков;
3) наличие специальной профессиональной подготовки работников, занятых обслуживанием покупателей, и знание ими ассортимента и качественных характеристик товаров (названия драгоценных металлов, их метрические пробы, названия камней, их цвет, дефектность, масса, форма огранки, признаки брака).
Также предусматривается возможность внедрения средств телекоммуникационной сети в процесс розничной торговли ювелирными изделиями.
Дата вступления в силу: со дня официального опубликования.
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