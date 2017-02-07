Сегодня 07 февраля 2017 года, 16:15

Правила торговли ювелирными изделиями существенно изменятся

Кабинетом министров Украины принял новую редакцию Правил торговли драгоценными металлами (кроме банковских металлов) и драгоценными камнями, драгоценными камнями органогенного образования и полудрагоценными камнями в сыром и обработанном виде и изделиями из них, принадлежащими субъектам хозяйствования на праве собственности (утвержденных постановлением КМУ № 802 от 04.06.98 года). Об этом сообщается на сайте КМУ.

Как отмечают эксперты новая редакция существенно отличается от старой. Так, прописаны отсылочные нормы о необходимости соблюдения требований Законов Украины «О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроле за операциями с ними» (№ 637/97-ВР от 18.11.97 года) и «О защите прав потребителей» (№ 1023-XII от 12.05.91 года).

В то же время обновленные Правила пополнились нормами, регулирующими порядок осуществления розничной торговли ювелирными и бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней (ранее такой порядок определялся отдельными Правилами, утвержденными постановлением КМУ № 460 от 25.03.99 года, которые сейчас признаются утратившими силу).

Отметим, что требования к осуществлению розничной торговли ювелирными изделиями значительно упростились. В частности, уже не требуется:

1) указание на товарном ярлыке ювелирного изделия:

- Цены за 1 г (для весовых изделий) или цены изделия;

- Информации о количестве драгоценных камней, их цвете, дефектности, форме огранки;

2) обязательное опломбирование товарных ярлыков;

3) наличие специальной профессиональной подготовки работников, занятых обслуживанием покупателей, и знание ими ассортимента и качественных характеристик товаров (названия драгоценных металлов, их метрические пробы, названия камней, их цвет, дефектность, масса, форма огранки, признаки брака).

Также предусматривается возможность внедрения средств телекоммуникационной сети в процесс розничной торговли ювелирными изделиями.

Дата вступления в силу: со дня официального опубликования.