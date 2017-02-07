Парламент направил на доработку законопроект об оценке воздействия на окружающую среду

243 голосами народных избранников отправлен на доработку в профильный комитет ранее ветированный президентом проект закона №2009а-Д, которым предполагается ввести бесплатный реестр по оценке воздействия на окружающую среду.
Отметим, что целью закона является установление правовых и организационных основ оценки воздействия на окружающую среду, и обеспечение выполнения международных обязательств Украины по участию общественности в принятии экологозначимых решений.
Так, в документе устанавливалась последовательность проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду. Предлагалось ввести императивное правило, по которому проведение оценки воздействия при принятии решения об осуществлении планируемой деятельности является обязательным и определен перечень объектов, в отношении которых применяется процедура ОВД. Прозрачная процедура участия общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду предусматривалась законопроектом на всех этапах.
В частности, предлагалось обеспечение бесплатного доступа общественности ко всей информации, касающейся плановой деятельности и процедуры общественного обсуждения, а также ведение Единого общедоступного реестра по оценке воздействия на окружающую среду в сети Интернет.
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