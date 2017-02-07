Грузовикам разрешили въезд в Киев

С 10:30 сняты ограничения на въезд тяжеловесного транспорта в столицу. Об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора».
«С 10:30 07.02.2017 года сняты ограничения на въезд в г.Киев тяжеловесных транспортных средств», - говорится в сообщении.
Также в «Укравтодоре» сообщили, что с 10:30 снято ограничение движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта на автомобильных дорогах в Черкасской области: М-05 Киев - Одесса (км 143+028 - км 274+360) Н-01 Киев - Знаменка (км 123+850 - км 241+622); Н-08 Борисполь - Днепропетровск - Запорожье (через Кременчуг) (км 81+300 - км 169+117).
Как ранее сообщала «ЮП», вчера Киевская городская государственная администрация приняла решение ограничить въезд в столицу крупногабаритного транспорта с 6:00.
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