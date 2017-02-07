Сегодня 07 февраля 2017 года, 14:44

Народные депутаты усилили борьбу с браконьерством

Верховный Совет Украины поддержал во втором чтении законопроект №2023 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения Конвенции 1979 года об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе)». За документ со второго раза проголосовали 254 народных депутата (сначала 225 парламентариев).

Сообщается, что закон направлен на усиление охраны редких видов животных и растений, занесенных в Бернскую конвенцию.

«Задачами являются защита среды обитания редких видов, занесенных в Бернскую конвенцию, прежде всего местообитаний в лесах, а также на территориях государственных природных заповедников; усиление мер по охране дельфина-афалины, медведя бурого, летучих мышей, черного аиста, скопы; запрет на применение неизбирательных средств добывания животных - капканов; усиление борьбы с браконьерством», - сказано в пояснительной записке к документу.

Также предусматривается внести в закон «Об охотничьем хозяйстве и охоте» изменения, согласно которым под полную охрану подпадают 10 видов куликов, которые относятся к песочникам и плавунцам, и на сегодняшний день на Украине считаются охотничьими.

Кроме того, урегулируется вопрос об усилении ответственности за использование ядов и пневматического оружия. В целом усилится борьба с браконьерством.