Народные депутаты усилили борьбу с браконьерством

Верховный Совет Украины поддержал во втором чтении законопроект №2023 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения Конвенции 1979 года об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе)». За документ со второго раза проголосовали 254 народных депутата (сначала 225 парламентариев).
Сообщается, что закон направлен на усиление охраны редких видов животных и растений, занесенных в Бернскую конвенцию.
«Задачами являются защита среды обитания редких видов, занесенных в Бернскую конвенцию, прежде всего местообитаний в лесах, а также на территориях государственных природных заповедников; усиление мер по охране дельфина-афалины, медведя бурого, летучих мышей, черного аиста, скопы; запрет на применение неизбирательных средств добывания животных - капканов; усиление борьбы с браконьерством», - сказано в пояснительной записке к документу.
Также предусматривается внести в закон «Об охотничьем хозяйстве и охоте» изменения, согласно которым под полную охрану подпадают 10 видов куликов, которые относятся к песочникам и плавунцам, и на сегодняшний день на Украине считаются охотничьими.
Кроме того, урегулируется вопрос об усилении ответственности за использование ядов и пневматического оружия. В целом усилится борьба с браконьерством.
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