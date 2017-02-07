Суд снова перенес рассмотрение дела Гонгадзе на 2,5 месяца

На сегодняшнее заседание Высшего Специализированного суда по делу Алексея Пукача, которого обвиняют в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, не явилась одна из трех судей - Татьяна Широян. Председательствующая судья Наталья Марчук заявила, что это временное отсутствие, поэтому менять состав коллегии не нужно. Однако это стало основанием для переноса дела - следующее заседание назначено на 19 апреля.
Также судья Марчук сообщила, что нашелся ранее отсутствующий том дела - по информации суда, он находится в ГПУ.
«Можно догадаться, что этот том был истребован в рамках дела Кравченко», - сказала судья. И обратилась к представителям потерпевшей стороны: «Будем ли его дальше искать - потом решим. Подумайте к следующему заседанию».
Напомним, в Высшем специализированном суде с конца августа 2016 года проходит рассмотрение кассационной жалобы экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача, осужденного за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Адвокаты А.Пукача просят заменить его пожизненный срок на 15 лет лишения свободы.
Напомним, основатель «Украинской Правды», журналист Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. Позже в лесу под Киевом был найден его обезглавленный труп.
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