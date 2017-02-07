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Украинцы в прошлом году получили более 1,2 млн польских виз

07 февраля 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Польша в прошлом году выдала более 1,2 млн виз украинцам. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Он отметил, что «в прошлом Польша выдала свыше 1,2 млн виз для украинцев». Министр иностранных дел добавил, что из этого количества 650 тыс. виз были рабочими.

«Это огромное количество тех, кого мы приняли у себя на длительный период времени и этого не замечают в Европе», - отметил он.

В.Ващиковский сказал, что власть в Варшаве ожидает откровенного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель во время ее сегодняшнего визита в столицу Польши.

«Ожидаю, что госпожа канцлер подробно ознакомится с польскими интересами и не будет их игнорировать. Потому что до этого времени у нас складывалось впечатление, что Германия хочет игнорировать польские оборонные и национальные интересы», - сказал глава МИД Польши.

Министр добавил, что он имеет в виду энергетическую сферу, политику изменения климата и миграции. В последнем вопросе Берлин настаивал на обязательном распределении иммигрантов между странами ЕС, против чего была Польша.

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