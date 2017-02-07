Сегодня 07 февраля 2017 года, 13:13

Парламент не смог утвердить свою повестку дня

Верховный Совет Украины не поддержал утверждение повестки дня своей работы на текущую неделю. Отметим, что на утверждение был вынесен вопрос о повестке дня всей шестой сессии восьмого созыва. Но, как объяснил председатель Верховного Совета Андрей Парубий, ряд комитетов еще не подали свои предложения к полной повестке дня сессии. Так, было предложено проголосовать только за недельную повестку дня - с 7 по 10 февраля.

Депутаты четыре раза пытались проголосовать за этот вопрос. С первой попытки за это отдали свои голоса 180 народных депутатов из 369, зарегистрированных в сессионном зале. Еще дважды депутаты дали по 211 голосов, а при четвертой попытке - 202 голоса. Учитывая это, А.Парубий объявил, что парламент переходит к рассмотрению законопроектов с предложениями президента, законопроектов во втором чтении, а также процедурным вопросам, таких как назначение дат проведения парламентских слушаний.