ГПУ расследует хищение кредита Всемирного Банка

Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту хищения кредита, предоставленного Всемирным банком. Об этом говорится в постановлении Печерского суда города Киева от 30 января 2017 года.
В ходе расследования было установлено, что в период с 2007 по 2013 года Всемирный банк предоставил кредит на реализацию проекта «Развитие городской инфраструктуры» в нескольких областях Украины, в том числе Ивано-Франковской, Черниговской и Донецкой.
Кредитные средства были предоставлены под гарантии правительства Украины, а главным исполнителем проекта являлось Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
«Указанные денежные средства направлялись непосредственно исполнителю и должны были использоваться для осуществления реконструкции и модернизации объектов, принадлежащих коммунальным предприятиям, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», - говорится в сообщении.
Однако, должностные лица коммунальных предприятий перечисляли средства на счета аффилированных транзитных предприятий. При этом в договорах указывалась значительно завышенная стоимость работ, в некоторых случаях работы вообще не выполнялись.
«В дальнейшем безналичные средства переводились в наличные с помощью предприятий с признаками «фиктивности» … и распределялись между участниками преступной группировки. Вместе с тем, кредитные обязательства по указанным инвестиционным проектам выполняются за счет государственного бюджета», - говорится в постановлении.
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