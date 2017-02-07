Сегодня 07 февраля 2017 года, 11:42

В парламенте спрогнозировали дальнейшую девальвацию гривни в ближайшие годы

Глава Комитета Верховного Совета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка ожидает дальнейшей девальвации гривни в ближайшие годы в случае отсутствия структурных изменений в экономике.

«К сожалению, мы видим, что можно ожидать дальнейшей девальвации гривны. Для сырьевой экономики, которой является Украина, это обычное явление: чем дешевле национальная валюта, тем дороже можно продать наше сырье на внешние рынки. Умеренное обесценивание гривны и рост инфляции позволяет правительству получить бОльшие доходы госбюджета», - считает глава финкомитета.

При этом, по его словам, при резком падении цен на сырье в мире, это означает рост внутренних цен и обнищание населения.

«И это совершенно не стимулирует развитие новой экономики, построенной вокруг повышения добавленной стоимости. Тонна «айфонов» приносит в 70-100 тысяч раз больше доходов, чем тонна руды. Но требует и больше усилий, больше изменений, больше реформ. Этого пока нет», - отметил С. Рыбалка.

По мнению главы финкомитета, без реформ и стимулирования кредитования не удастся достичь роста экономики. «Значит выполнять растущие социальные обязательства перед бюджетниками можно будет только за счет инфляции и девальвации, и новых кредитов от МВФ», - считает он.

С. Рыбалка также добавил, что девальвация выгодна валютным спекулянтам, которые сегодня неподконтрольны властям. «МВФ, в свою очередь, нужны чистые резервы, то есть требуется, чтобы Нацбанк скупал валюту на рынке, а не сдерживал курс интервенциями, покрывая временные дефициты. Это обескровливает экономику. У НБУ нет понимания, ни как улучшить жизнь простого украинца, ни как развивать собственное производство. И это печально», - резюмировал глава финкомитета.