Сегодня 07 февраля 2017 года, 11:42

Нацкомфинуслуг утвердила распоряжение о введении первых электронных договоров страхования

Нацкомфинуслуг на своем заседании приняла Постановление, которым утвердил Положение об особенностях заключения электронных договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Об этом сообщается на сайте комиссии.

Положение разработано в соответствии с Законом Украины «Об ОСАГО» и Законом Украины «Об электронной коммерции» и устанавливает обязанности страховщика и основные правила при заключении электронных договоров страхования.

«Работа по внедрению электронных полисов проводилась в течение шести лет и вышла в активную фазу в течение прошлого года, - отметил Председатель Нацкомфинуслуг Игорь Пашко - сегодня мы делаем важный шаг в истории отечественного страхования. Надеюсь, что в третьем квартале этого года украинские водители уже смогут воспользоваться первыми электронными полисами ОСАГО».

Согласно положению, владельцы транспортных средств смогут кроме традиционного способа приобретения полиса автогражданки, будут заключать договоры через интернет и получать электронные полисы страхования.

Для этого владелец транспортного средства направляет страховщику заявление, в котором указывает сведения о машине и тому подобное. Страховщик в свою очередь формирует ему предложение заключить договор ОСАГО и регистрирует в базе данных МТСБУ. Важно, что это предложение действует до окончания суток, когда оно сформировано.

Важным фактором предотвращения мошенничества станет обеспечение МТСБУ возможности проверки клиентом, зарегистрировано такое предложение страховщика в единой централизованной базе данных по ОСАГО. Если владелец автомобиля соглашается с полученным предложением заключить договор страхования, то он направляет страховщику сообщение о своем согласии - то есть акцептует или подписывает договор страхования.

Страховщик формирует полис ОСАГО и регистрирует его в базе данных МТСБУ. Подтверждением заключения электронного договора страхования станет отправки клиенту электронного документа - визуальной формы страхового полиса.

Вместе с ним страховщик направляет страхователю перечень своих представителей, уполномоченных обрабатывать претензии, специально утвержден знак и бланк уведомления о дорожно-транспортном происшествии установленного МТСБУ образца.

Благодаря внедрению электронного полиса упростится возможность проверки его наличия со стороны полиции - она сможет это делать через доступ к централизованной базе данных МТСБУ. Благодаря регистрации всех полисов в базе МТСБУ, вероятность приобретения полиса у мошенников сводится к минимуму, а потребители финансовых услуг получают дополнительные гарантии будущих выплат.

В течение года с даты введения электронного полиса в оборот обе формы полисов будут действительны одновременно и отдельно друг от друга, а приобрести электронный полис можно будет не только онлайн, но и в офисах страховых компаний-членов МТСБУ.