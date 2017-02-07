Сегодня 07 февраля 2017 года, 11:42

Изменения в Регламенте ВСП позволят безотлагательно рассматривать представление о даче согласия на содержание судьи под стражей или арестом

В целях соблюдения конституционных гарантий независимости и неприкосновенности судей, прав прокуроров, руководствуясь статьей 131 Конституции Украины, статьей 3 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», пунктом 24.6 Регламента Высшего совета правосудия, Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк на заседании 7 февраля 2017г. объявил решение ВСП о внесении изменений в главу 18 Регламента «Предоставление согласия на задержание судьи, содержание его под стражей или арестом».

Согласно принятому решению, представление о предоставлении согласия на задержание судьи, содержание его под стражей или арестом рассматривается Советом не позднее, чем через пять дней со дня его получения. Представление о даче согласия на содержание под стражей или арестом относительно судьи, который задержан во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, рассматривается безотлагательно после поступления представления в пределах сроков, установленных УПК Украины.

Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк (прямая речь):

"- Сьогодні Вища рада правосуддя ухвалила зміни до Регламенту щодо надання згоди на утримання судді під вартою або арештом.

Подання Генеральної прокуратури, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання згоди на обрання запобіжного заходу, пов’язаного з обмеженням волі, Рада розглядатиме негайно.

Ці зміни до Регламенту Ради дають змогу суду, зі свого боку, розглянути це питання у строк, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України, тобто протягом 72 годин з часу затримання особи.

У разі необхідності засідання Вищої ради правосуддя проводитимуться у вихідні або святкові дні".