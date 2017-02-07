Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 07 февраля 2017 года, 11:42

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Международный арбитраж обязал Украину возместить 12 млн долл. США британской фирме

07 февраля 2017 года Источник:Українські Новини

Международный арбитраж обязал Украину возместить компании JKX Oil&Gas (Великобритания), владеющей на Украине нефтегазовыми активами, порядка 12 млн долларов США убытков, которые та понесла из-за нарушения Украиной межправительственного договора с Великобританией об обоюдной защите инвестиций. Об этом говорится в сообщении британской компании на сайте Лондонской фондовой биржи от 6 февраля.

«Суд установил, что правительство Украины нарушило элементы двустороннего инвестиционного договора между правительством Соединенного Королевства и правительством Украины и присудил убытки JKX в размере около 12 млн долларов США», - говорится в сообщении.

Согласно информации Министерства юстиции Украины, основаниями для подачи JKX Oil&Gas и аффилированными с ней компаниями иска против Украины является: увеличение Верховным Советом ставки платы за пользование недрами при добыче нефти и газа, запрет Кабинетом Министров на закупку газа определенными (крупными) компаниями у всех поставщиков, кроме НАК «Нефтегаз Украины» (постановление №647 от 26 ноября 2014 года), введение правлением Национального банка административных мер на валютном рынке (постановления НБУ №540 от 28 августа и №758 от 1 декабря 2014 года).

Ранее JKX заявляла, что из-за повышения ренты необоснованно переплатила ренту за пользование недрами в размере 180 млн долларов.

Напомним, основным активом JKX Oil & Gas на Украине является Полтавская газонефтяная компания, занимающаяся добычей углеводородов на Игнатьевском, Молчановском, Ново-Николаевском, Руденковском, Заплавском, Елизаветовском, Червоноярском, Восточном месторождениях в Полтавской области.

27,54% компании владеет Eclairs Group, которую СМИ связывают с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, 19,92% - российская Proxima Capital Group,11,45% - Glengary Overseas Limited.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 5 (997) от 31/01/17 Свежий номер

Уголовное право и процесс

№ 5 (997)
Государство и юристы

Даль моде

Отрасли практики

Электропытание

Тема номера:

Про правду говоря

Частная практика

Особая Data

Архив голосованийVox Populi

Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?

С выхода ее первых номеров.

Когда выбрал для себя профессию юриста.

Когда у газеты появилась электронная версия.

Когда «ЮП» завела страничку в Fаcebook.

Точно уже не помню.

Вообще не читаю.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
    АФ «Династия»
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • Antika
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»

Тихих гаваней уже не будет

Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы

Специальная премия «Энергоэффективная Украина» общенациональной программы «Человек года-2016» - ЖК «Новая Англия»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации  «Новая генерация года»

VІІ Всеукраїнська зимова правнича школа

«Человек года: ориентиры успеха» Определены обладатели международных и специальных премий 21-й программы «Человек года – 2016»

Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом