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Сегодня 07 февраля 2017 года, 11:42

ГПУ проводит обыски у двух адвокатов

В текущее время у двух правозащитников сотрудники Генеральной прокуратуры проводят обыски. Об этом сообщил адвокат Игорь Черезов на своей странице в социальной сети.

По словам г-на Черезова, обыски проходят у адвоката Сивакова по адресу ул. Большая Житомирская 25/2, кв. 7 и адвоката Мамалыги по адресу: Княжий Затон 16 А 9 поверх кв.48.

И.Черезов также обратился к коллегам с просьбой подъехать по указанным адресам.