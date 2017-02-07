Сегодня 07 февраля 2017 года, 11:42

Сегодня парламентарии планируют рассмотреть ряд законопроектов телеком-отрасли

Сегодня парламент планирует рассмотреть ряд знаковых для телеком-отрасли законопроектов. В частности, депутаты рассмотрят законопроект об электронных коммуникациях (№3549-1), об электронных доверительных услугах (№4685), о доступе к инфраструктуре (№4159), об облачных технологиях (№4302).

Как отмечают эксперты, принятие этих нормативных документов позволит Украине начать процесс внедрения лучших мировых практик e-Government, хранения данных в «облаках», доступа к инфраструктуре и работы в стране виртуальных операторов, однако в перечисленных документах есть несколько противоречивых моментов.

Так, подпункты 15, 16, 19 и другие подпункты пункта 1 статьи 26 законопроекта №3549-1 позволяют национальному регулятору устанавливать тарифы на услуги операторов рынка. Также статья 63 пункт 4 прямо прописывает государственное ценовое регулирование для конечных клиентов.

«Государство гарантирует универсальное обслуживание, то есть обеспечение универсального доступа потребителей, в том числе потребителей - физических лиц с ограниченными возможностями, к электронным коммуникационным сетям общего пользования и предоставления универсальных услуг стандартного качества по регулируемым государством тарифам», - сообщил президент Киевской Школы Экономики Тимофей Милованов.