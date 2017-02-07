В МинАТО не видят необходимости вводить военное положение на Украине

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука пока не видит необходимости введения военного положения. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
«Я не вижу необходимости введения военного положения», - сказал он.
Г.Тука считает, что в периоды, когда государству угрожает опасность, целесообразно рассматривать не вероятность введения военного положения, а предоставлять исполнительному органу власти
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