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Сегодня 07 февраля 2017 года, 11:42

В МинАТО не видят необходимости вводить военное положение на Украине

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука пока не видит необходимости введения военного положения. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

«Я не вижу необходимости введения военного положения», - сказал он.

Г.Тука считает, что в периоды, когда государству угрожает опасность, целесообразно рассматривать не вероятность введения военного положения, а предоставлять исполнительному органу власти