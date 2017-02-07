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Сегодня 07 февраля 2017 года, 10:11

Сегодня проходит заседание ВСП

Сегодня проходит заседание в Высшем совете правосудия. Как отмечают в пресс-службе ВСП, в проекте повестки дня содержаться следующие вопросы:

1. Рассмотрение ходатайства заместителя Генерального прокурора Украины - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого Н.И. о временном отстранении судьи Северодонецкого городского суда Луганской области Горбатенко Елены Михайловны от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

2. Рассмотрение материалов об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

3. Разное.

Онлайн-трансляцию заседания можно посмотреть ниже: