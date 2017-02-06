Сегодня 06 февраля 2017 года, 19:01

ГПУ сообщает о завершении досудебного расследования в отношении П.Гречковского, защита отрицает

Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование против подозреваемого в покушении на мошенничество члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Досудебное следствие завершено. Дело идет в суд», - сообщил он.

По словам Ю.Луценко, тот факт, что П.Гречковский не отстранен от должности члена совета, не влияет на этот процесс.

В свою очередь защита подозреваемого в мошенничестве члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского отрицает информацию о завершении досудебного расследования по его делу. Об этом заявил адвокат П.Гречковского Евгений Солодко.

«Сообщение Генерального прокурора о завершении досудебного расследования дела Павла Гречкивского и передаче его в суд не соответствует действительности. Сейчас досудебное расследование продолжается», - сообщил он.

По его словам, это не первый случай, когда Генпрокуратура допускает фактологические ошибки в комментариях этого дела.