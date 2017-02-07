В правительстве считают, что рост минималки «потянет» за собой повышение занятости

Правительство ожидает, что повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен с 1 января текущего года приведет к росту занятости населения и росту уровня средней зарплаты уже в феврале-марте текущего года. Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе совещания с участием глав Министерства финансов и Министерства социальной политики.
«Мы прожили первый месяц 2017 года. По всем показателям имеем тенденции роста количества, качества рабочих мест, повышения зарплаты, - цитирует пресс-служба Гройсмана. - Повышение минимальной зарплаты - это правильный шаг. Февраль-март покажут, что у нас будет рост количества предпринимателей, увеличение минимальной зарплаты, средней зарплаты при том, что цены останутся в границах сезонных колебаний без каких-либо дополнительных инфляционных процессов».
Как сообщалось ранее, средняя номинальная заработная плата штатного работника на Украине в декабре 2016 года выросла на 19,8% по сравнению с ноябрем и составила 6475 гривен. Данное значение в два раза выше уровня минимальной заработной платы на Украине, которая на сегодняшний день составляет 3200 гривен.
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