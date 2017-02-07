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Сегодня 07 февраля 2017 года, 10:11

Минфин планирует переписать стратегию госбанков

Министерство финансов планирует переписать стратегию государственных банков. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на пресс-конференции в понедельник.

«Нужно оптимизировать работу госбанков так, чтобы деньги использовались эффективно», - заявил министр финансов.

Он уточнил, что в прошлом году была разработана довольно качественная стратегия. Но после приватизации Приватбанка доля госбанков в банковской системе достигла 55%.

«Сейчас мы работаем над новой стратегией. Планируем привлечь внешних консультантов, которые помогут оценить все плюсы и минусы. Как только будет возможность, необходимо приватизировать часть госпакета», - заявил министр.

По его словам, именно частные инвесторы смогут обеспечить более качественное управление банков.

«Наша задача - улучшить систему корпоративного управления и обеспечить разгосударствление», - заявил А.Данилюк.