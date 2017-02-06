Сегодня 06 февраля 2017 года, 19:01

Футболиста «Металлиста» оштрафовали за договорные матчи

Футболист ФК «Металлист» (Харьков) оштрафован за договорные матчи. Об этом говорится в приговоре Харьковского районного суда Харьковской области. Суд установил, что футболист играл за клуб с июля по ноябрь 2015 года.

Как говорится в приговоре, в начале августа 2015 года житель Луцка предложил футболисту 8 тыс.долл., за которые он должен был обеспечить проигрыш «Металлиста» в футбольном матче с «Волынью» в 4-м туре чемпионата Украины. Футболист привлек к выполнению сделки нападающего и защитника команды. Игроки решили нарушить правила, чтобы команде назначили пенальти, а также добиваться получения красных карточек, что и выполнили в полной мере. «Металлист» проиграл со счетом 2:6. Футболист получил деньги и распределил их между участниками сговора.

По данным суда, в октябре с осужденным связался еще один гражданин, который предложил 20 тыс. евро за проигрыш «Металлиста» футбольному клубу «Говерла» в 10-м туре чемпионата Украины. Общаясь с гражданином по «Вайберу», футболист перевел разговор в режим громкой связи, чтобы его могли слышать присутствовавшие в раздевалке футболисты. Группа игроков приняла предложение, они получили деньги и потратили их.

Суд установил признать футболиста виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 354 (повторный подкуп работника предприятия), ч. 4 ст. 354 УК Украины (повторный подкуп работника по сговору или с требованием неправомерной выгоды) и назначить ему штрафы 6 тыс. 800 грн. и 10 тыс. 200 грн. соответственно. Путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательное наказание составило 10 тыс. 200 грн.