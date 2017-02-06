Сегодня 06 февраля 2017 года, 17:30

16 февраля состоится внеочередное расширенное заседание САУ

16 февраля в 11:00 в Киеве состоится внеочередное расширенное заседание Совета адвокатов Украины.

Как отмечают в пресс-службе НААУ, среди других вопросов в проект повестки дня внесен вопрос о проведении отчетно-выборного съезда адвокатов Украины. Также будет обсуждаться участие членов Совета адвокатов Украины в качестве наблюдателей в собрании адвокатов по выдвижению и избранию делегатов отчетно-выборной конференции адвокатов Киевской области и в отчетно-выборной конференции адвокатов Киевской области.