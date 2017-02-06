Дела с НАБУ полгода просто лежат в суде, - глава миссии ЕС

Украина разработала систему борьбы с коррупцией, и на самых высоких уровнях власти эта система заработала достаточно эффективно. Об этом заявил председатель Консультационной миссии ЕС Кястутис Ланчинскас. Он прокомментировал инициативы урезать полномочия НАБУ и спектр дел, за которые отвечает только оно
«Наше отношение к этому однозначно негативное, мы об этом говорили не один раз, и официально, и публично, и в наших документах. Посмотрите, НАБУ существует чуть больше года, а у них уже расследуется около трехсот дел, около 50 уже переданы в суд. А это означает, что правоохранительный орган работает, и надо дать ему развиваться. Обрезать его полномочия – это несерьезно», - отметил представитель ЕС.
По его словам, «здесь снова не хватает окончания цепочки». «НАБУ начало расследование, закончило, передало спецпрокурору, прокурор оценил, они вместе передали дело в суд. А в суде уже есть дела с НАБУ, которые почти полгода просто лежат себе – суд с ними ничего не делает. Международное сообщество считает, что это – негативное явление. И украинское общество тоже это видит», - отмечает он.
По убеждению R/Ланчинскаса, «логическим завершением должны быть приговоры суда – оправдательные, обвинительные, любые».
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хорошо сказано: «логическим завершением должны быть приговоры суда – оправдательные, обвинительные, любые». Новый вид приговора -любые. С логикой видимо, у R/Ланчинскаса не совсем...
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