Сегодня 06 февраля 2017 года, 17:30

Минфин ожидает решения суда Лондона по «долгу Януковича» в апреле 2017 года

Министерство финансов Украины ожидает, что Высокий суд Лондона примет решение по делу о «долге Януковича» в апреле 2017 года. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сказал министр финансов Александр Данилюк.

«Что касается долга: две недели назад были слушания в Лондоне. Они проходили три дня. Украина представила свою позицию. Сейчас судья готовит решение. Каким будет это решение, никто не знает. Я думаю, что это решение будет в нашу пользу», - сказал А.Данилюк.

При этом, министр отметил, что, согласно правилам лондонского суда, никаких коммуникаций между сторонами не предполагается - ни для России, ни для Украины.

«Это правило Лондонского суда. Мы ждем решения. Оно может потребовать времени. Для себя мы оценили, что это может быть в апреле», - добавил глава Минфина.

Речь идет о займе в 3 млрд долларов США, который был предоставлен Россией правительству экс-президента Украины Виктора Януковича в конце 2013 года.