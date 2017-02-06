Минфин ожидает решения суда Лондона по «долгу Януковича» в апреле 2017 года

Министерство финансов Украины ожидает, что Высокий суд Лондона примет решение по делу о «долге Януковича» в апреле 2017 года. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сказал министр финансов Александр Данилюк.
«Что касается долга: две недели назад были слушания в Лондоне. Они проходили три дня. Украина представила свою позицию. Сейчас судья готовит решение. Каким будет это решение, никто не знает. Я думаю, что это решение будет в нашу пользу», - сказал А.Данилюк.
При этом, министр отметил, что, согласно правилам лондонского суда, никаких коммуникаций между сторонами не предполагается - ни для России, ни для Украины.
«Это правило Лондонского суда. Мы ждем решения. Оно может потребовать времени. Для себя мы оценили, что это может быть в апреле», - добавил глава Минфина.
Речь идет о займе в 3 млрд долларов США, который был предоставлен Россией правительству экс-президента Украины Виктора Януковича в конце 2013 года.
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поменять местами первый и второй
Много вариантов развития событий, но изначально два. Долг –суверенный и долг коммерческий: первый, понятно – рашка в ..опе, а второй –"пиррова победа" Украины, поскольку в результате ее будет парализована деятельность фактически по предоставлению суверенных займов и кредитов и споры не будут рассматриваться по английскому праву в Высоком суде. Должен быть компромиссный вариант и это все понимают.
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