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Сегодня 06 февраля 2017 года, 15:59

Президент подписал Закон об электронном билете в транспорте

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины 1812-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте», предусматривающий внедрение автоматизированных систем оплаты проезда в городском общественном транспорте (электронный билет).

Закон создает правовые основания для местных органов власти для внедрения электронного билета в городском общественном транспорте.

Электронный учет пассажиропотока в общественном транспорте позволит оценить реальное обращение денег, а соответственно — оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможности обновления автопарка перевозчика.

Система обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда, также уменьшится время задержки общественного транспорта на остановках.

Закон предусматривает увеличение штрафа за безбилетный проезд пассажира в городском транспорте с 20-кратного до 30-кратного размера стоимости проезда.

17 января 2017 года парламент принял закон о использовании электронного билета в транспорте.