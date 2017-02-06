В помещении Киевского райсуда г.Одессы не обнаружены взрывоопасные вещества

В Киевском районном суде г.Одессы каких-либо взрывоопасных веществ, устройств или предметов не выявлено. Из помещения были эвакуированы 110 человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.
Принимается решение о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.
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