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Сегодня 06 февраля 2017 года, 17:30

Меморандум с МВФ не предполагает отмены упрощенного налогообложения, - Минфин

Министр назвал такие идеи провокациями Сотрудничество с Международным валютным фондом не предполагает ликвидации существующей на Украине упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«О ликвидации упрощенки речи не идет», - сказал министр. Соответствующие идеи А.Данилюк назвал провокациями.

Напомним, ранее А.Данилюк сообщил, что МВФ не требует от Украины повышения пенсионного возраста.