Сегодня 06 февраля 2017 года, 15:59

Парламент призвали принять закон для быстрого завершения дела в отношении В.Януковича

Принятие Верховным Советом законопроекта по совершенствованию механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства позволит завершить в кратчайшие сроки уголовное дело против экс-президента Виктора Януковича и сообщников. Об этом сказала заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко.

«На сегодняшний день Генеральной прокуратурой и Антикоррупционным бюро завершается рассмотрение и доводятся уже в суд преступления В.Януковича ... и всей братии, которая сбежала с Украины ... Есть большая и серьезная просьба включить в повестку дня и рассмотреть на этой неделе №5610 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства). Это даст возможность усовершенствовать эту процедуру и завершить в кратчайшие сроки это уголовное дело, чтобы лица, которых я называла, понесли законную ответственность», - отметила она.

Напомним, 30 января Главной военной прокуратурой ГПУ сообщено защите экс-президента Виктора Януковича о завершении специального досудебного расследования в уголовном производстве о государственной измене.